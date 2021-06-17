Фонд дольщиков готов взять на себя долгострои, с которыми не справились регионы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков возьмет себе в работу те долгострои, сроки решения проблем по которым регионы нарушили более чем на полгода. По итогам третьего квартала количество таких объектов может достичь около 100, сообщил в четверг журналистам гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Госдума ранее приняла закон, который расширяет полномочия Фонда защиты прав дольщиков в целях более эффективного решения проблем пострадавших граждан.

"У нас теперь есть полномочия по контролю за дорожными картами субъектов, за выполнением их обязательств перед населением. Если они два квартала не выполняют обязательства, мы эти объекты будем забирать себе", - сказал Тимофеев.

Таким образом, по примерным оценкам, около 100 долгостроев могут перейти федеральному фонду по итогам третьего квартала 2021 года, отметил Тимофеев. Он подчеркнул, что в целом фонд готов взять обязательства по всем региональным проблемным домам, причем большая их часть имеет инвестиционную привлекательность.

Сейчас в едином реестре проблемных объектов числится 2,9 тыс. долгостроев по всей России, из них 1,4 тыс. находятся в работе федерального Фонда дольщиков, а 1,5 тыс. - на контроле регионов. Информация о механизмах восстановления прав обманутых дольщиков силами субъектов содержится в дорожных картах, которые актуализируются ежеквартально.

По словам Тимофеева, регионы планируют принять решения по 467 долгостроям в 2021 году, по 272 объектам - в 2022 году, по остальным домам - в 2023 году, а часть даже перенесена на 2024-2025 годы. Кроме того, есть 74 долгостроя (около 5 тыс. обманутых дольщиков), по которым регионы не указали сроки решения проблем, отметил Тимофеев. Согалсно данным Фонда дольщиков, в первом квартале 2021 года регионы восстановили права 10,9 тыс. обманутых дольщиков по 114 долгостроям.