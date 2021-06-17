Фонд дольщиков обратился в кабмин с просьбой о ввозе мигрантов для работы на долгостроях

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Строительные площадки проблемных жилых комплексов обанкротившегося застройщика Urban Group в Подмосковье испытывают нехватку рабочей силы. Фонд дольщиков обратился в правительство с просьбой об упрощенном ввозе мигрантов для решения этой проблемы, сообщил в четверг журналистам гендиректор фонда Константин Тимофеев.

"Обращались в правительство, этим занимается Минстрой", - сказал Тимофеев, отвечая на вопрос о том, работает ли Фонд дольщиков с правительством по вопросу ввоза мигрантов для восполнения дефицита строителей.

Тимофеев добавил, что нехватка рабочих наблюдается в Подмосковье на площадках по завершению жилых комплексов "Лайково" и "Лесобережный" обанкротившегося застройщика Urban Group. Сейчас там трудятся 640 и 636 строителей соответственно. При этом необходимо примерно на 30-40% больше, отметил глава Фонда дольщиков.

В конце 2020 года был организован точечный порядок въезда мигрантов для работы на строительных площадках в России. Однако замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин сообщал, что алгоритм сложен в исполнении для компаний и правительство планирует его доработать. По оценкам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России, обусловленный в том числе закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, достигает 1,5-2 млн человек.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья, о его финансовых проблемах компании стало известно в начале 2018 года, ситуация вылилась в банкротство. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства достраивает 63 многоквартирных дома в 6 жилых комплексах Urban Group - это ЖК "Митино О2", "Опалиха О3", "Видный Город", "Лайково", "Лесобережный", "Солнечная система". Из 63 домов 21 дом уже достроен, по двум домам в ЖК "Солнечная система" принято решение о выплате компенсации по рыночной стоимости квадратного метра. Права более 8,5 тыс. граждан уже восстановлены, еще предстоит защитить более 6,9 тыс. человек.