В Тульской области построят коттеджный поселок для медицинских работников

ТАСС, 21 июня. Коттеджный поселок для медицинских работников начнут строить в 2022 году в Тульской области, площадь индивидуальных жилых домов будет варьироваться от 120 до 140 кв. метров. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко доложила о планах по строительству коттеджного поселка для медиков. Земельный участок под него уже подобран. Планируется построить порядка 20 индивидуальных жилых дома площадью 120-140 кв. м. Строительство должно начаться в следующем году", - говорится в сообщении.

Как отметил сегодня на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин, в Тульской области остро стоит вопрос нехватки кадров в системе здравоохранения. И одним из вариантов его решения является предоставление жилья медицинским работникам. "Постепенно мы решаем этот вопрос, компания ДОМ.РФ передала в региональную собственность 100 квартир для предоставления медикам. Я поручал отремонтировать их, чтобы специалисты, которые приходят работать в наши медучреждения, сразу же могли переехать в новое жилье", - отметил глава региона.

По данным правительства региона, из 100 выделенных квартир 26 уже переданы врачам, среди них 21 специалист, приехавший из других регионов, и пять жителей Тульской области. Еще пять трехкомнатных квартир планируется предоставить врачам с детьми. В остальных квартирах пока идет ремонт. В 2021 году за счет регионального бюджета планируется приобрести еще 25 квартир для медиков в муниципальных образованиях Тульской области.