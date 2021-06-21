Сбербанк вновь израсходовал лимит заявок на сельскую ипотеку

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лимит по программе сельской ипотеки снова израсходован в Сбербанке в связи с высоким спросом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе банка.

Сбербанк вновь запустил сельскую ипотеку с 4 июня.

"В связи с очень высоким спросом у клиентов новый лимит Сбербанка по программе "Сельская ипотека" выбран чуть более чем за две недели. Все принятые до 21 июня заявки будут рассмотрены. И, при положительном решении банка и Минсельхоза, кредиты по льготной программе будут выданы клиентам", - сказали в пресс-службе.

После запуска программы в мае 2020 года выделенный Минсельхозом для Сбербанка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов, рассказали ранее ТАСС в пресс-службе банка. Затем "Сбер" возобновили прием заявок в августе, но исчерпал дополнительный лимит за два дня. Выделенный в декабре 2020 года лимит на новые заявки по "Сельской ипотеке" был также израсходован. 6 февраля 2021 года был завершен прием заявок.

Всего с момента запуска сельской ипотеки Сбербанк выдал более 19 тысяч кредитов на сумму более 35 млрд рублей.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.