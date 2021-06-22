"Известия": число квартир с обременением в продаже выросло в России за год на 20%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество квартир с обременением, выставленных в России на продажу в июне 2021 года, выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По данным издания, выставленные на продажу квартиры находятся в залоге у банков или были куплены с привлечением материнского капитала. Кроме того, такие квартиры могли быть приобретены в рассрочку, а также если в отношении них был заключен договор доверительного управления или пожизненной ренты.

В компании "Бест-Новострой" добавили, что в число обременений также входит наложение судебными приставами запрета на сделки с недвижимостью до погашения задолженности.

По мнению представителей отрасли, рост числа квартир с обременениями на рынке связан с продолжающимся снижением уровня доходов населения и увеличением доли инвестиционных сделок. "В течение прошедшего года немало заемщиков потеряли работу или стали получать значительно меньше, в связи с чем выплата ипотечного кредита стала неподъемной для семейного бюджета", - уточнила газете управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании "Этажи" Алексей Панов добавил, что увеличение числа также связано с продажей старых квартир и покупкой новых на более выгодных условиях. "К концу года мы ожидаем, что доля квартир с обременением вырастет до 25%, а интерес к срочному выкупу квартир вырастет еще в среднем на 15-20%", - добавил Панов.