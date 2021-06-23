Почти 300 служебных квартир, где живут бюджетники Кировской области, передали региону

КИРОВ, 23 июня. /ТАСС/. Компания "Уралхим" передала в собственность Кировской области почти 300 служебных квартир, в которых проживают оказавшиеся ранее под угрозой выселения врачи, учителя и работники культуры области. Об этом сообщил глава региона Игорь Васильев журналистам после подписания соглашения с заместителем генерального директора АО "ОХК "УРАЛХИМ" Сергеем Момцемлидзе.

Сотрудники бюджетных организаций в 2019 году получили уведомления о выселении из служебного жилья, построенного по областной программе "Служебное жилье" и предоставленного сотрудникам на условиях долгосрочной льготной аренды. Квартиры принадлежали ранее Кировской региональной ипотечной корпорации (КРИК), но из-за банкротства КРИК были проданы новым собственникам, которые не захотели продлевать договоры с людьми. Позднее квартиры выкупил у новых собственников социальный партнер Кировской области - АО "ОХК "Уралхим".

"Мы подписываем соглашение о передаче в собственность области 296 служебных квартир, в которых сейчас проживают сотрудники учреждений культуры, образования, здравоохранения с семьями. Мы договорились с компанией о том, что будем рассматривать вопрос с многодетными семьями, которые проживают в этом жилье, проработаем вопрос о возможной передаче квартир в собственность людей", - сказал Васильев.

Как отметил Сергей Момцемлидзе, компания готова компенсировать многодетным семьям затраты, необходимые на уплату подоходного налога. "Многодетные семьи, которые захотят оформить квартиры в собственность безвозмездно, у них возникнет необходимость платить подоходный налог со стоимость квартиры. Компания "Уралхим" готова за свой счет компенсировать стоимость налога", - отметил Момцемлидзе.

По словам Васильева, "Уралхим" на постоянной основе поддерживает в регионе развитие детского спорта, образования, реализует инфраструктурные проекты. "Один из ярких примеров - строительство в прошлом году детского садика, самого современного и одного из лучших в России, где область взяла на себя обязательства по выделению финансирования на строительство объекта, а компания "Уралхим" подготовила великолепную дорогу, парковки, освещение", - отметил губернатор.

Всего в областную собственность передано 296 служебных квартир, которые расположены в Кирово-Чепецке, Кирове, Котельниче, Слободском, Белой Холунице, Санчурске, Кильмези, Неме, Туже, Омутнинске, Восточном, Советске, Пижанке, Малмыже, Унях, Мурыгино, Зуевке, Лебяжье, Вятских Полянах, Красной Поляне, Афанасьево, Уржуме, Фаленках и других населенных пунктах Кировской области.