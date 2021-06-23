Риелторы сообщили о снижении цен на съемное жилье в Москве

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Цены на съемное жилье в Москве в июне 2021 года упали на 10%, спрос - на 12%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, при этом арендаторы из-за пандемии предпочитают снимать жилье за городом. Такое мнение высказали в среду опрошенные ТАСС риелторы.

"Стоимость съемного жилья в Москве по-прежнему находится ниже уровня годичной давности - примерно на 10%. Ставки аренды квартир снижаются из-за падения спроса, вызванного оттоком населения из мегаполисов из-за COVID-19 и повсеместного распространения удаленного режима работы, при котором комфортнее и безопаснее снимать жилье за городом", - сообщила ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

За последний месяц ставки аренды на столичные квартиры упали до 3%, по некоторым локациям - менее чем на 1%, рассказала в беседе с информагентством директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. "Пока рассчитывать на ценовой рост рано: обострилась ситуация с коронавирусом, часть сотрудников сохраняет удаленный режим работы, то есть приезжим нет смысла возвращаться в Москву. Студенты-арендаторы тоже сейчас разъехались", - сказала она. Как уточнили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир", за год ставки аренды на столичные однушки снизились на 5,3% до 35,93 тыс. рублей в месяц, двушки - на тот же процент до 43,11 тыс. рублей в месяц, трешки - на 9,6% до 50,15 тыс. рублей.

Спрос на городскую аренду сократился с начала лета на фоне роста популярности съемного жилья за городом, сообщили в свою очередь ТАСС в пресс-службе агентства Tweed. "Сейчас рынок городской аренды не очень активный, а вот загородом наоборот многие ищут недвижимость", - рассказали в компании.

Из-за традиционного летнего спада, на который наложилось снижение спроса из-за пандемии COVID-19, в июне 2021 года спрос оказался на 12% ниже, чем в аналогичный допандемийный период (в июне 2019 года), уточнила заместитель директора департамента аренды квартир "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова.

"В августе, сентябре и октябре мы ожидаем традиционное оживление рынка найма, вслед за спросом могут подняться и арендные ставки у наиболее ликвидных объектов. Однако повышение цены не должно быть значительным, примерно на 5-6%", - прогнозирует она.