Крупнейший банк Крыма выдал 10 млрд рублей по программе льготной ипотеки

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - выдал 10 млрд рублей по госпрограмме льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках с момента ее запуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С момента запуска льготной ипотечной программы "Господдержка 2020" весной 2020 года банк РНКБ выдал более 3 700 льготных кредитов со ставкой 6,5% на сумму 10 млрд рублей. При этом с начала 2021 года банк предоставил клиентам в рамках этой программы более 1 000 льготных ипотечных кредитов общим объемом 3,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день доля выдач по этой программе в банке составляет более 75% от общего числа выдач ипотеки на строящееся или готовое жилье от застройщика. Около 30% заявок оформляются дистанционно, средняя сумма выданного кредита по госпрограмме составляет 2,9 млн рублей. Чаще всего заемщики приобретают однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Симферополе, Севастополе и на Южном берегу Крыма, рассказали в кредитной организации.

"Сегодня ипотечный портфель банка составляет более 40 млрд рублей, и благодаря большому спросу на льготные ипотечные программы мы рассчитываем, что в краткосрочной перспективе портфель превысит 45 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова председателя правления РНКБ Михаила Якунина.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

В начале июня этого года президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.