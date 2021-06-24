"Единая Россия" поучаствует в создании схемы возмещения средств застройщиками-мошенниками

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" примет участие в разработке механизма возмещения недобросовестными застройщиками средств Фонду защиты прав дольщиков для достройки проблемных домов. Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель рабочей группы "Единой России" по обманутым дольщикам Александр Якубовский.

"Единая Россия" и Фонд защиты прав дольщиков разработают механизм возмещения средств c недобросовестных застройщиков", - сказал Якубовский. По его словам, для этого будет усилен механизм парламентского контроля и будут разработаны изменения в законодательство, чтобы правоохранительные органы могли оперативно решать вопросы о взыскании средств с недобросовестных застройщиков.

"Сейчас по сути государство берет на себя обязательство за счет средств регионального и федерального бюджетов восстанавливать права обманутых граждан. За прошлый год порядка 40 тыс. человек уже получили компенсации и решения о достройке. Чтобы эта работа была более эффективной и не отражалась на бюджетах, необходимы изменения в том числе в Уголовно-процессуальный кодекс", - пояснил Якубовский.

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев в свою очередь отметил, что сейчас фонд не признан потерпевшим ни по одному делу в отношении застройщиков, поэтому не может претендовать на возмещение. "Признание фонда потерпевшим в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении застройщиков-банкротов, позволило бы нам взыскивать убытки. Полученные средства мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших граждан. От депутатов поступило предложение в рамках их полномочий подключиться к решению данных правовых вопросов", - сказал он.

"Чтобы усовершенствовать имеющиеся механизмы мы договорились провести совместное заседание рабочей группы "Единой России", Фонда защиты прав дольщиков и Ассоциации юристов России и обсудить предложения как по законодательным изменениям, так и по организации совместных вебинаров для дольщиков", - сказал Якубовский.

Ранее по инициативе единороссов были расширены полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Он получил право по достройке жилья и контролю за действиями региональных властей по завершению долгостроев.