Россияне купили 60% жилья в возводящихся новостройках

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Доля проданного жилья в строящихся многоквартирных домах в России достигла 60%. Это свидетельствует о стабильном спросе на новостройки и финансовой устойчивости застройщиков, сообщили в пятницу в ДОМ.РФ.

"Общая площадь проектов с открытыми продажами составляет 74 млн кв. м. Из этого объема, по состоянию на 25 июня, уже продано 43,9 млн кв. м. Общая стоимость действующих договоров долевого участия (ДДУ) в строящихся домах превысила 4,3 трлн рублей", - говорится в сообщении.

Высокому спросу россиян способствуют низкие рыночные ставки по ипотеке и льготная программа на новостройки, средневзвешенная ставка по которой сейчас составляет 5,6%, отметил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. По его словам, с начала года по льготной ипотеке продано свыше 9 млн кв. м жилья в новостройках.

Кроме того, высокий уровень реализации строящегося жилья повышает финансовую устойчивость застройщиков и позволяет им наращивать объемы строительства, добавил он. Как результат, общий объем текущего многоквартирного строительства вырос по сравнению с началом года на 2,9 млн кв. м и достиг 97 млн кв. м.