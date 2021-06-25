ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ принял решение с 25 июня повысить ставки по жилищным кредитам на 0,4 процентных пункта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ повышает процентные ставки по ипотечным кредитам с 25 июня - на 0,4 п.п. Данное решение было принято с учетом изменившейся конъюнктуры рынка и в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ, которая только за последние два месяца выросла на 1 п. п.", - ответили в банке на запрос ТАСС.

В кредитной организации отмечают, что ВТБ не повышал ставки по ипотеке с января 2019 года. За это время их уровень снизился до минимального показателя за всю историю.

Так, базовая ставка теперь установлена на уровне 8,8% годовых при условии комплексного страхования. Клиенты, использующие сервисы электронной регистрации сделок, и при внесении первого взноса от 60% смогут воспользоваться ставкой 7,8%. Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно под 8,2%.

При этом ВТБ сохраняет без изменений все условия в рамках государственных программ, в том числе по семейной и дальневосточной ипотеке. По кредитам с господдержкой для клиентов по-прежнему действуют ставки от 5,6% до 5,9% в зависимости от выбираемых условий, сохраняется опция льготного периода, в течение которого ставка снижается до 4,3% или 5,3%.