Спрос на покупку готовых студий в России увеличился на 43%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Интерес покупателей недвижимости к формату квартир-студий значительно вырос в России в мае 2021 года. Об этом говорится в исследовании сайта объявлений "Авито Недвижимость".

"Во вторичном секторе показатель спроса вырос на 43% относительно отметок прошлого года, в категории новостроек этот тип жилья также продолжает пользоваться спросом (+2%). При этом средние цены в сегменте продемонстрировали рекордный скачок за год (май 2021 года к маю 2020 года) - в полтора раза на рынке новостроек и на 30% на вторичные объекты", - говорится в сообщении. Таким образом, цена студии в новостройке в среднем по России составила 132,5 тыс. рублей за кв. м, на вторичном рынке - около 120 тыс. рублей за кв. м.

Интерес к формату студий объясняется колебаниями валютного курса, падением депозитных ставок и ростом негативных ожиданий населения, поясняется в сообщении. "После внесения изменений в программу льготной ипотеки, когда максимальная сумма кредита будет ограничена суммой в 3 млн рублей, спрос еще заметнее начнет перераспределяться в сторону наиболее доступного и компактного жилья", - приводится в сообщении мнение руководителя направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрия Алексеева.

При этом в Москве спрос на вторичные квартиры-студии за год увеличился на 40%, как и объем предложения, однако их стоимость выросла не так сильно, как в других регионах - на 16%, отмечается в сообщении. Средняя цена покупки студии достигла 231 тыс. рублей за кв. м по итогам мая 2021 года. Также отмечается, что средняя площадь студии на вторичном рынке в Москве составила 16 кв. м, Санкт-Петербурге - 24 кв. м, Сочи - 27 кв. м, Краснодаре - 25 кв. м, Тюмени - 26 кв. м.

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