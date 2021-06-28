В ВТБ ожидают увеличения ипотечного рынка почти вдвое

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ ожидает увеличения ипотечного рынка практически в два раза. При этом в банке не видят каких-либо рисков образования "пузыря", поскольку уровень просроченной задолженности остается достаточно низким, сообщил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников через пресс-служба банка.

"У ипотечного рынка в России сохраняется огромный потенциал. Сегодня уровень его проникновения в ВПП страны не превышает 10% при аналогичном показателе в Европе около 50%, на уровне 65% в США и более 80% в Канаде. При этом проникновение ипотеки в ВВП России вырастет до 13% к 2025 году, и мы по-прежнему не прогнозируем риска ипотечного пузыря, поскольку показатель просроченной задолженности по системе - около 1%. Поэтому даже столь высокие темпы развития рынка, как 20% по итогам прошлого года и порядка 22% в 2021 году, мы не считаем опасными для рыночной стабильности", - отметил Печатников.

По итогам 2020 года общий ипотечный портфель банков составил 10,2 трлн рублей. Согласно прогнозам ВТБ, в текущем году он вырастет на 22% и достигнет 12,5 трлн рублей. При этом в ближайшие четыре года общий объем портфеля жилищных кредитов российских банков, учитывая цессию и секьюритизацию, увеличится почти в два раза, превысив в 2025 году 18,2 трлн рублей.

По мнению Печатникова, рынок ипотеки будет демонстрировать двузначный рост в ближайшие пять лет, но со временем темпы роста будут замедляться.

"По нашей оценке, замедление произойдет в среднем до уровня 12%, поэтому по итогам 2025 года общий объем ипотечного портфеля по системе достигнет 18,2 трлн рублей. На наш взгляд, это сбалансированный темп развития с учетом достижения национальных целей по улучшению жилищных условий населения и роста ввода жилья до 1 млрд кв. метров к 2030 году", - добавил топ-менеджер банка.