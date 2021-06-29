Минстрой учтет выводы Счетной палаты по ценообразованию в строительстве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ продолжит улучшать механизмы ценообразования в строительстве и учтет выводы из отчета Счетной палаты России по этой теме. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин, передает пресс-служба.

Как ранее сообщал ТАСС, Счетная палата провела анализ реформирования системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве за 2019 - 2021 годы. Аудиторы предложили кабмину поручить Минстрою РФ оценить изменения в системе ценообразования в строительной отрасли до перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства, который должен состояться в 2022 году.

"Ведомство ведет работу над улучшением механизмов ценообразования, в том числе с привлечением экспертного сообщества. Минстрой России продолжит работу по совершенствованию системы ценообразования и учтет предложения Счетной палаты РФ", - сказал Файзуллин.

В настоящее время в строительстве применяется базисно-индексный метод ценообразования, когда цены на стройматериалы и виды работ регулярно умножаются на рассчитанные на основе прошлых лет индексы. Ресурсно-индексный метод будет предусматривать сочетание ресурсного метода, предполагающего мониторинг актуальных рыночных цен, с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Как отмечал Файзуллин, ресурсно-индексный метод позволит приблизиться к справедливой оплате строительного труда.

Переход к ресурсному методу предполагает, что в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) будет содержаться достаточный объем информации о сметных ценах строительных ресурсов. Сегодня, по данным ведомства, в системе зарегистрированы почти 15 тыс. пользователей, включая почти 8,8 тыс. поставщиков, более 7,1 тыс. импортеров, 180 оптовых поставщиков и 111 перевозчиков.

"Это позволит нивелировать негативные последствия для строительного комплекса, которые могли быть при переходе на ресурсный метод одномоментно, без учета региональных особенностей ценообразования", - считают в Минстрое.