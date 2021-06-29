Архсовет одобрил проект реконструкции гостиницы "Варшава" в Москве

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы во вторник одобрил проект реконструкции здания гостиницы "Варшава" на Ленинском проспекте.

"Давайте поддержим этот проект. Поздравляю авторов с красивым проектом, желаю успехов в реализации", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на прошедшем в удаленном режиме заседании Архсовета.

Согласно материалам к заседанию, комплекс по адресу Ленинский проспект, д. 2 планируют выполнить в классическом стиле, фасад отделают натуральным камнем. Общая площадь строения - 10,9 тыс. кв. м. В здании девять этажей и один подземный уровень. Заказчик - АО "Варшава", проектировщик - ООО "Проект СПиЧ".

В гостинице сделают номера разного типа площадью от 26 до 100 кв. м, в части номеров будут обустроены кухни, чтобы можно было останавливаться на длительное время, рассказал на заседании руководитель архитектурного бюро SPEECH Сергей Чобан.

"В гостинице можно будет останавливаться как на одну ночь, так и на несколько месяцев", - пояснил он. По его словам, здание гостиницы не имеет охранного статуса, использование его первоначального фасада не представляется разумным. Запланирован полный демонтаж, реализация проекта может занять около трех лет, уточнил Чобан. Получение разрешения на строительство запланировано на июль, начало работ - на август, ввод в эксплуатацию - на октябрь 2023 года, сообщили в Москомархитектуре.

В случае сохранения гостиничной функции, капитальный ремонт под современные стандарты гостиницы уровня 3-4 звезды может составить 60-70 тыс. рублей за квадратный метр, включая отделочные работы, инженерию и комплектацию, прокомментировал ТАСС директор департамента управления проектами строительства и внутренней отделки помещений CBRE Михаил Каплун.

"Если речь про междунаордный бренд, то эта цифра может быть чуть выше, так как требования к отделке общественных зон у западных брендов выше (до 80 тысяч рублей за квадратный метр). Если же будет реконструкция со значительным изменением площадей, то стоимость может значительно вырасти", - сказал эксперт. В случае, если речь идет о строительстве апартаментов на продажу, инвестиции составят 150-200 тыс. рублей на квадратный метр, добавили в CBRE.