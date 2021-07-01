В Москве в 2021 году ожидается рекордный за пять лет ввод офисов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ввод офисной недвижимости в Москве впервые за пять лет может превысить 500 тыс. кв. м по итогам 2021 года. Такие данные следуют из аналитического отчета Marketbeat Lite консалтинговой компании Cushman & Wakefield, который есть в распоряжении ТАСС.

"Новое строительство превысит 500 тыс. кв. м впервые за пять лет за счет ввода крупных built-to-suit объектов (под конкретного заказчика - прим. ТАСС) и составит по итогам года 510 тыс. кв. м", - говорится в материалах.

В последующие годы строительство офисов в Москве будет достаточно интенсивным, ежегодно может вводиться 350-400 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики. При сохранении текущего уровня спроса показатель будет подкрепляться дефицитом качественных предложений крупного объема, отмечают в компании Cushman & Wakefield.

В конце июня аналитики консалтинговой компании CBRE сообщали, что объем инвестиций в недвижимость в России в первом полугодии 2021 года увеличился на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 176 млрд рублей. Отмечалось, что среди сегментов коммерческой недвижимости больше всего вложений было направлено в офисную и складскую недвижимость.