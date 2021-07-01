Сбербанк не планирует повышать ставку по льготной ипотеке на новостройки после 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сбербанк не планирует повышать ипотечную ставку по льготной программе на новостройки до 7% после 1 июля. Об этом сообщает в четверг пресс-служба банка.

"После изменения условий по программе льготной ипотеки на государственном уровне Сбербанк сохранит ставку по программе льготной ипотеки ниже указанных в постановлении правительства РФ 7%. Взять ипотечный кредит в рамках программы "Господдержка 2020" со 2 июля можно будет по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки, при первоначальном взносе от 20% - 6,05%", - говорится в сообщении.

За время действия льготной программы на новостройки Сбербанк выдал 282,5 тыс. кредитов на 781,3 млрд рублей.

Ранее правительство России утвердило постановление о продлении программы льготной ипотеки на новостройки еще на один год. Взять ипотеку на жилье в новостройке в рамках программы со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.