В Москве построят квартал небоскребов по проекту бюро Zaha Hadid

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жилой проект всемирно известного британского бюро Zaha Hadid Architects будет реализован в Москве. Его презентация прошла в четверг на Московском урбанистическом форуме.

"Бюро Zaha Hadid Architects успешно реализует ряд проектов, и в будущем в Хорошево-Мневниках появится еще один уникальный, тоже высотный, объект", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Девелопером проекта выступит концерн "Крост". Объекты будут возведены в рамках многофункционального жилого кластера Union Park в 82 квартале Хорошево-Мневников. Для реализации проекта будут снесены девять ветхих пятиэтажек. Новый квартал будет состоять из пяти башен разной высоты, максимальная - до 200 м, на общем многоуровневом стилобате. Концепция от Zaha Hadid Architects предполагает для строения бионические формы, характерные для бюро параметрической архитектуры.

В стилобатной части комплекса расположится общественная, офисная и сервисная инфраструктура, башни будут жилыми. Общая площадь нежилых помещений составит 86 тыс. кв. м и рассчитана на 2 тыс. рабочих мест. Объем жилья составит 184 тыс. кв. м.

Одной из особенностей проекта станет создание парковых зон на разной высоте - начиная от общественного пространства на уровне земли и продолжая каскадом зеленых садов, расположенных на кровле и стилобате. В комплексе появится благоустроенная территория площадью 2,6 га с прогулочными аллеями протяженностью 2,5 км, развитая инфраструктура и 2 тыс. новых рабочих мест. Проект планируется реализовать в несколько этапов до 2028 года.

Ранее британское бюро не создавало проекты жилых кварталов в России, единственным жилым зданием на территории РФ стал особняк, спроектированный основателем бюро Захой Хадид (1950-2016) по заказу миллиардера Владимира Доронина в Барвихе.