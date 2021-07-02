Многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотеки на строительство жилья

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей получения компенсации по ипотеке для многодетных семей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"Многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку жилья, но и на его строительство. <...> Решение коснется даже тех граждан, которые взяли ипотеку до введения новых норм", - говорится в сообщении.

Выплата для погашения ипотеки, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года, составляет до 450 тыс. рублей. Компенсацию также можно будет получить за кредит на покупку недостроенного дома, на покупку квартиры по договору паевого взноса и на выкуп долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект недвижимости переходит в собственность семьи.