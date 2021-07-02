ВТБ сохраняет пониженную ставку по ипотеке с господдержкой

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ принял решение не повышать ставку по льготной ипотеке на новостройки после 1 июля и сохранил ее в диапазоне 5,7-5,9% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой кредита 3 млн рублей. Ставка по ипотеке в ВТБ зависит от размера первого взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%", - указано в сообщении.

По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" - вице-президента ВТБ Михаила Сероштана, решение о сохранение пониженной ставки связано с желание банка предоставить своим клиентам переходный период. "ВТБ решил ввести для своих заёмщиков "переходный период" и сохранить ранее действовавшие ставки в рамках обновленных условий госипотеки. Поэтому на первом этапе наши клиенты, которые подходят под новые условия, смогут получить ипотеку по сниженной ставке", - цитирует Сероштана пресс-служба ВТБ.

При этом топ-менеджер отметил, что в дальнейшем ВТБ планируем обеспечивать клиентам ставку ниже 7%, установленных правительством.

ВТБ за все время работы по ипотеке с господдержкой выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж - 20%.

В ВТБ считают, что обновленная программа не должна оказать существенного влияния на уровень ипотечных продаж по рынку. Однако, по оценкам банка, доля госипотеки на рынке прогнозируемо сократится примерно до 11%, так как в текущем виде она становится приоритетной в регионах, где средний ипотечный чек сохраняется на уровне до 3 млн рублей или для клиентов с первоначальным взносом от 25% и средним размером кредита до 3,5 млн рублей.

Ранее Сбербанк заявил, что не планирует повышать ипотечную ставку по льготной программе на новостройки до 7% после 1 июля. Так, ставка останется на уровне 6,05-6,25%.