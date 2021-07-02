В Минстрое заявили, что доступ к широкополосному интернету должен быть в любой новостройке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Доступ к широкополосному интернету рекомендуется обеспечить любой российской новостройке. Такое мнение высказал в пятницу замглавы Минстроя России Максим Егоров на Московском урбанистическом форуме.

"Совместно с ДОМ.РФ мы разработали комплексный план развития территорий, это большой документ, который предусматривает различные направления и, конечно, технологии умного города. И мы этот документ рекомендуем субъектам РФ для исполнения при проектировании, будущем развитии территорий. <...> Например, мы пошли с того, что рекомендуем обязательный доступ широкополосного интернета в любой новый строящийся дом", - сказал он на сессии "Диджитал-город. Технологии умного города, меняющие реальность".

При этом, по словам Егорова, любое количество провайдеров, которые предоставляют интернет, должны иметь возможность подключаться к дому. "Мы развиваем конкуренцию", - добавил замминистра.

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоятся более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/. ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.