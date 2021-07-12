Банки выдали первые кредиты по семейной ипотеке заемщикам с первенцем

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские банки начали выдавать первые кредиты по расширенным условиям программы семейной ипотеки по ставке до 6% заемщикам с одним ребенком, сообщили в понедельник кредитные организации.

Правительство России по поручению президента РФ Владимира Путина 1 июля утвердило постановление о расширении программы семейной ипотеки. Теперь принять в ней участие могут также семьи с одним ребенком.

"Банк ДОМ.РФ выдал первые пять кредитов в рамках "Семейной ипотеки" заемщикам с первым ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. Первые сделки прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону", - сообщила пресс-служба банка.

Причем две сделки - в Москве и Санкт-Петербурге на сумму 4,2 млн и 5 млн рублей - оформлены на рефинансирование ранее взятых кредитов. Еще две ипотеки в Воронеже и Краснодаре в размере 3,5 млн и 4,5 млн рублей выданы на индивидуальное жилищное строительство. В Ростове-на-Дону кредит на сумму 2 млн рублей использован для покупки квартиры в новостройке.

Кредиты по расширенным условиям семейной ипотеки также выдали в ВТБ. "Сделки совершены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в других регионах", - сказали ТАСС в пресс-службе банка.

В ВТБ полагают, что с учетом изменений основной программы льготной ипотеки на новостройки произойдет общее перераспределение доли семейной ипотеки - за счет низкой ставки и выгодных условий программа может вырасти в три раза и занять на рынке порядка 12%. ВТБ со своей стороны планирует довести объем кредитования по семейной ипотеке до 200 млрд рублей к 2023 году, уточнили в пресс-службе.

Семейная ипотека

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Кроме того, в апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.