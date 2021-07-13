Более 90% номеров гостиниц в Подмосковье забронировали до конца лета

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 90% номеров в гостиницах и отелях Московской области уже забронировали до конца лета. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Комитета по туризму Московской области.

"Свыше 90% номеров подмосковных гостиниц забронировано до конца летнего сезона, такие цифры показывают, что спрос на отели Подмосковья в этом году является ажиотажным", - рассказали в пресс-службе.

В комитете также отметили, что до конца августа в регионе забронировано значительное количество коттеджей. К сентябрю ожидается рост спроса на них не менее чем на 20%.

"Многие жители страны по различным причинам, в том числе и из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, не могут выезжать на морские курорты и за рубеж. Московская область в целом открыта для туристов, которые оценили гостеприимность и привлекательность региона. Это подтверждает динамика бронирования отелей в этом сезоне: загрузка до конца лета достигает почти 100%", - процитировали в пресс-службе слова исполняющего обязанности министра правительства Московской области по туризму Алексея Шимко.

Он напомнил, что отдыхающие могут остановиться в отеле на срок более трех дней только при наличии у них документов, которые могут подтвердить отсутствие COVID-19 или то, что человек ранее переболел новой коронавирусной инфекцией. Отдыхать в отелях Подмосковья смогут и полностью вакцинированные гости, а также туристы с отрицательными результатами ПЦР-теста.