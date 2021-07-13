КС запретил лишать жилья покупателя из-за продажи бывшим владельцем без согласия супруга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) постановил, что последний собственник квартиры, который ее добросовестно приобрел, не должен нести ответственность и лишаться жилья в случае, если бывший владелец продал ее целиком, хотя она являлась совместно нажитым имуществом супругов и подлежала разделу. Об этом сообщили во вторник в КС.

"Не подлежит удовлетворению иск бывшего супруга, который не предпринял мер по оформлению своего права собственности, но добился признания сделки о ее продаже недействительной, предъявленный к добросовестному приобретателю, полагавшемуся на данные ЕГРН [Единый государственный реестр недвижимости] и ставшему собственником законно. Иное нарушало бы баланс прав и интересов всех участников гражданского оборота. В данном истолковании оспариваемая норма не противоречит Конституции РФ и не предполагает истребования жилого помещения в делах, аналогичных рассмотренному", - отмечается в сообщении.

В КС также отметили, что имущество, приобретенное в браке, признается совместной собственностью супругов независимо от того, на чье имя из них оно приобретено. Однако второй супруг, имя которого не внесено в ЕГРН, "должен сам контролировать сохранение за собой права на имущество и позаботиться о его своевременном разделе или хотя бы о внесении указания о себе как о сособственнике в запись о регистрации права". "В отсутствие же таких действий недопустимо возложение неблагоприятных последствий совершения сделки на добросовестных участников гражданского оборота", - отметили в КС.

В КС также пояснили, что бывшая жена или муж, которые посчитали, что их права на совместно нажитое имущество нарушены, может защитить их и предъявить иск бывшему супругу, но не гражданину, который добросовестно купил квартиру. Суд указал, что такой покупатель обладает меньшими возможностями по оценке рисков при покупке, чем бывший супруг.

История жалобы

Ранее в КС поступила жалоба от жителя Иркутской области Евгения Мокеева. Согласно тексту жалобы, Мокеев в 2016 году купил квартиру в городе Ангарске. В 2019 году на него подала в суд женщина, которая настаивала на том, что данная квартира является совместно нажитым имуществом ее и бывшего мужа, который продал недвижимость новому собственнику, перепродавшему ее, в свою очередь, Мокееву незаконно и без согласия жены. Суд решил взыскать с последнего собственника - Мокеева - половину квартиры в пользу женщины. Сам Мокеев при этом лишился и части квартиры и, как он утверждал, права на компенсацию.

В своей жалобе Мокеев отмечал, что суд общей юрисдикции формально подошел к делу и применил 302-ю статью Гражданского кодекса, позволившую лишить его половины единственной квартиры при том, что претензий к его сделке по покупке жилья у суда не было. Мокеев также считает, что данное положение кодекса нарушило конституционные принципы защиты собственности, а он лишился права на компенсацию.

КС также постановил, что решение суда общей юрисдикции в отношении Мокеева подлежит пересмотру.