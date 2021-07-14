В Бурятии началась реализация проекта "100 домов для врачей"

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Сельские медики в Бурятии начали приобретать жилье по проекту "100 домов для врачей". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе бурятского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Началась реализация программы, инициированной депутатами фракции "Единая Россия" в Народном хурале Республики Бурятия. В рамках предложенного партийного проекта Россельхозбанком разработана программа "Сельская ипотека" с предоставлением компенсационных выплат медицинским работникам по ипотечным кредитам на приобретение жилья в сельской местности. Средства на реализацию программы выделены из республиканского бюджета", - сообщили в пресс-службе.

Одним из первых деньги получил фельдшер отделения скорой медицинской помощи Хоринской центральной районной больницы Иван Ланцов. Ему выдано 1,7 млн рублей, на которые он приобрел дом в районном центре и обустраивает его. "Молодой фельдшер окончил школу в селе Хоринске и освоил медицинскую специальность в Байкальском базовом медицинском колледже. Ровно год назад он устроился на работу в районную больницу, весной этого года в молодой семье родился первенец", - сообщили в пресс-службе.

Проект "100 домов для врачей" - новый инструмент для решения кадровой проблемы в сельских медорганизациях Бурятии, соответствующий закон депутаты республиканского парламента приняли в мае 2021 года. Сто медиков получат возможность приобрести жилье, ипотечный кредит за них будет выплачен за счет бюджета республики. Выплата из бюджета положена врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в районных учреждениях здравоохранения. Республика будет оплачивать основной долг и проценты в течение всего периода кредитования и работы в медицинской организации.

Кадровый вопрос - одна из острых проблем в сельских медучреждениях. В районах Бурятии требуется около 200 врачей, более 300 медработников среднего звена. В рамках льготной программы планируется поддержать приобретение в общей сложности 100 домов для врачей по цене до 2,5 млн рублей.