В Новой Москве ввели в эксплуатацию еще шесть корпусов ЖК "Марьино Град"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Еще шесть корпусов проблемного жилого комплекса "Марьино Град" ввели в эксплуатацию. После необходимых юридических и организационных процедур начнется выдача ключей, сообщили в пятницу в пресс-службе Москомстройинвеста.

"В проблемном жилом комплексе "Марьино Град" в Филимонковском поселении ТиНАО введены в эксплуатацию корпуса №№ 12, 13, 15, 16 второй очереди и №№ 3, 8 третьей очереди. После необходимых юридических и организационных процедур начнется выдача ключей 877 дольщикам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от 16 июля 2021 года. Завершил строительство в статусе технического заказчика крупный столичный девелопер - компания Capital Group. Общая площадь корпусов № № 3, 8, 12, 13, 15, 16 составляет более 70 тыс. кв. м, в них предусмотрено более 920 квартир. Таким образом, техзаказчик полностью завершил строительство первой и второй очередей проблемного жилого комплекса и двух корпусов третьей очереди.

"Этого события дольщики ждали много лет. Реализация проекта "Марьино Град" началась еще до включения территории Филимонковского поселения в состав Москвы. После того, как технический заказчик завершит достройку оставшихся корпусов и будут оформлены разрешения на ввод в эксплуатацию домов, это позволит вычеркнуть объект из дорожной карты", - подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В марте 2021 года разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано на корпуса второй очереди №№ 10, 11, 14. В 2020 году сдана первая очередь (№№ 17-22). Таким образом, введены уже 15 корпусов из 22. По оставшимся корпусам третьей очереди (№№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9) завершается устранение замечаний по результатам итоговой проверки.