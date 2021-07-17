Первый за много лет крупный ЖК в Магадане построят по дальневосточной концессии

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жилищный комплекс на 100 тыс. кв. метров в районе Гороховое поле в Магадане построят с использованием механизма дальневосточной концессии. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на совещании по социально-экономическому развитию Магаданской области, которое провел вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Проект комплексного развития территории Горохового поля будет обеспечен новыми объектами социальной инфраструктуры с использованием механизма дальневосточной концессии. Магаданская область - один из пионеров по подготовке проектов в рамках программы. С помощью этого нового финансового механизма будем создавать инфраструктуру, чтобы регион развивался опережающими темпами", - приводятся слова Чекунков в сообщении на сайте кабмина.

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, в Магадане впервые за долгие годы будет строиться жилищный комплекс на 100 тыс. кв. м. Параллельно с застройкой Горохового поля планируется масштабная модернизация коммунальных систем с учетом строительства новых жилых комплексов. Готовятся документы для заключения концессии, планируется привлечь средства Фонда развития ЖКХ.

Кроме того, на совещании обсуждалось развитие энергетического и коммунального комплексов Магаданской области. Правительство региона занимается разработкой новой концепции теплоснабжения, оценивает техническое состояние тепловых сетей и источников тепловой энергии ООО "ИЦ "Энергопрогресс". Компания проводит аудит эксплуатационного и технического состояния оборудования, трубопроводов и строительных конструкций тепловых сетей и источников тепловой энергии 15 населенных пунктов Магаданской области. По результатам обследования регион приступит к проектированию и строительству энергоэффективных объектов теплоснабжения.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. В частности, новый механизм ГЧП задействуют при газификации Камчатки, а также для строительства инфраструктуры при освоении Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе и месторождения меди Удокан на севере Забайкалья.