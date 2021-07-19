Больше половины россиян, собирающихся купить жилье, планируют взять ипотеку

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 66% россиян, собирающихся купить или построить жилье для улучшения условий своего проживания, планируют взять ипотечный кредит, еще почти 42% граждан намерены продать имеющееся жилье для покупки другого, следует из результатов исследования "Комплексное наблюдение условий жизни населения Росстата за 2020 год".

Согласно данным опроса Росстата, 66,3% домохозяйств в России, планирующих купить или построить жилье, предполагают сделать это с помощью ипотеки, 41,9% - через продажу имеющегося жилья, 24,7% - с помощью материнского капитала, 5,5% - с помощью субсидии, 1,7% - с помощью военной накопительной системы, 41,6% - через другие источники, в том числе с помощью собственных средств.

В целом о планах улучшить жилищные условия заявили почти 14% опрошенных домохозяйств, из них почти треть (32,1%) собираются купить или построить жилье, 11,1% ожидают заселения в новое жилье, строительство которого еще ведется, 6,3% рассчитывают получить новую квартиру в связи со сносом дома, 4% планируют снимать жилье, 3,8% будут подавать или уже подали документы для постановки на очередь, чтобы получить новое жилье, 42,6% хотят улучшить жилищные условия другими способами.

Кроме того, 47,3% россиян, планирующих покупку или строительство нового жилья, рассматривают варианты на вторичном рынке недвижимости, 30,4% - в новостройке, 22,4% - в индивидуальном доме.

Исследование проводилось осенью 2020 года через личный опрос домохозяйств и проживающих в них лиц во всех регионах России с охватом 60 тыс. домохозяйств. Согласно выборке исследования, в рамках каждого счетного участка отбирались 20 домохозяйств. Домохозяйство включает граждан, которые проживают в одном жилом помещении или его части, связанные или не связанные родственными отношениями, а также может состоять из одного человека, который живет и обеспечивает себя самостоятельно.