Средняя стоимость жилья в новостройках Москвы выросла на 7% во II квартале

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра жилья в столичных новостройках увеличилась на 7% во втором квартале 2021 года, до 380 тыс. рублей, следует из данных аналитического центра девелоперской группы компаний "Инград".

"Средняя цена метра по рынку в целом выросла на 7% за квартал, до 380 тыс. руб./кв. м. При этом в массовом сегменте и бизнес-классе рост составил 10%. Стоимость столичных новостроек массового сегмента за II квартал достигла уровня 247 тыс. руб./кв. м, в ЖК бизнес-класса - 363 тыс. руб./кв. м, в премиуме - 634 тыс. руб./кв. м (+1,3% к I кварталу)", - отмечается в исследовании девелоперской компании.

В то же время наиболее низкая стоимость квадратного метра жилья наблюдается в новостройках, расположенных в Юго-Восточном административном округе - 244 тыс. рублей за кв. м или среднем 8,9 млн рублей за однокомнатную квартиру, а высокая - в Центральном административном округе - средняя стоимость однокомнатной квартиры - 42,6 млн рублей.

Объем предложения новостроек стабилизируется

В целом во втором квартале 2021 года в Москве без учета Зеленоградского административного округа заключено 16,5 тыс. договоров долевого участия, что на 12% превышает показатель первого квартала. Больше половины сделок (61%) за прошедшие полгода пришлось на новостройки массового сегмента, 26% - на квартиры в комплексах бизнес-класса, оставшиеся 3% - на остальные сегменты. В то же время аналитики "Инграда" говорят, что объем предложения в новостройках по итогам полугодия оставался стабильным и составил 1,56 млн кв. м квартир. Во втором квартале в старых границах Москвы стартовали девять новых проектов новостроек на 29,6 тыс. квартир.

При этом в Новой Москве объем предложения за второй квартал вырос почти на треть (31%) и достиг максимального показателя по площади новых квартир в продаже с начала 2019 года. Рост произошел за счет вывода в экспозицию новых очередей крупных жилых комплексов. Сегодня в Новой Москве реализуется 31 жилищный проект, объем предложения достигает 503,8 тыс. кв. м. Средняя стоимости квадратного метра на новостройки здесь выросла на 7%, до 191,7 тыс. рублей за кв. м, добавляется в исследовании.

В то же время средняя стоимость на новостройки в Подмосковье в радиусе 20 км от МКАД выросла на 6,7%, до 138,5 тыс. рублей за кв. м. Наиболее высокие цены наблюдаются на севере области - 159,4 тыс. рублей за кв. м или 8,8 млн рублей в среднем за квартиру, а низкие - на северо-востоке - 123,6 тыс. рублей за кв. м или 6,1 млн рублей в среднем за квартиру. Объем предложения в ближнем Подмосковье вырос на 7,2% по сравнению с первым кварталом 2021 года. На первичном рынке жилой недвижимости появилось два новых жилых комплекса, ведутся активные работы по трем проектам-долгостроям.

Во втором квартале доля ипотеки в сделках с новостройками в Московском регионе достигла максимальных значений - 75% - в Подмосковье и Новой Москве, 74% - в проектах массового сегмента и 58% - в бизнес-классе в старых границах Москвы, говорит директор по маркетингу ГК "Инград" Анна Соколова. Эксперт напомнила, что с третьего квартала изменились условия действия программы льготной ипотеки на новостройки, что в дальнейшем окажется влияние на уровень спроса. В частности, максимальная ставка по программе была повышена с 6,5 до 7%, а максимальная сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. "В третьем квартале 2021 года мы ждем стабилизацию цен, вызванную охлаждением спроса, а также активную работу девелоперов по расширению программ субсидирования ипотечных кредитов", - добавила Соколова.