Росреестр зарегистрировал рекордное число сделок с ипотекой в Москве в I полугодии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число сделок с ипотекой в первом полугодии 2021 года в Москве превысило 60 тыс., что стало рекордным значением для столицы. Об этом сообщила в среду пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Первое полугодие завершилось показательным числом ипотечных сделок на рынке жилой недвижимости, преодолев порог в 60 тыс. регистраций. Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем. Предыдущий максимум за аналогичный период нами фиксировался в 2019 году - более 42 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования", - приводятся слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В частности, во втором квартале зарегистрировано 33,5 тыс. ипотечных договоров, что на 26% превышает показатель первого квартала, а отдельно в июне - 10,7 тыс. ипотечных договоров, на 9% больше, чем в мае 2021 года.

На рост объемов ипотечного кредитования в первом полугодии в Москве повлияла льготная программа на новостройки, отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Так, в первом полугодии банки выдали в Москве 33,1 тыс. ипотек по льготной программе на 208,3 млрд рублей. В июне 2021 года был побит рекорд за все время действия меры господдержки и выдано 7 тыс. льготных ипотек на 46,9 млрд рублей. "На Москву приходится 27,6% в общем объеме выданных в России льготных кредитов", - добавил Ефимов.