Исследование: ставки на аренду квартир в Москве вернулись к показателям до пандемии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Стоимость аренды однокомнатных квартир в столице увеличилась на 10%, до 39,1 тыс. рублей в среднем в месяц в июне 2021 года по сравнению с 2020 годом. В целом ставки на аренду жилья в Москве летом 2021 года выросли до показателей, наблюдавшихся в допандемийный 2019 год, говорится в исследовании аналитиков подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ.

"С июня 2020 года по июнь 2021 года стоимость предложения однокомнатных квартир на рынке аренды увеличилась на 10% - с 35,5 до 39,1 тыс. рублей, двухкомнатных - на 12% (с 50,1 до 56,2 тыс. рублей). Таким образом, уровень цен предложения на арендном рынке Москвы достиг докризисных показателей конца 2019 года, когда ставки составляли 39,1 и 56 тыс. рублей соответственно", - отмечается в сообщении.

Наиболее высокие арендные ставки за исключением центра столицы зафиксированы в Западном административном округе - в среднем 48 тыс. рублей в месяц за однокомнатную и 73,1 тыс. рублей - за двухкомнатную квартиру. А самые доступные цены в Восточном административном округе - 34,4 тыс. рублей в среднем в месяц за однокомнатную и 44 тыс. рублей - за двухкомнатную квартиру и в Юго-восточном административном округе - 35,4 тыс. рублей и 46,6 тыс. рублей соответственно.

В летние месяцы спрос на аренду жилья в Москве традиционно растет за счет трудовой миграции из регионов, а также студентов, которые переезжают на учебу в столицу, сообщил директор подразделения "Арендное жилье" ДОМ.РФ Вероника Янушкевич. "Кроме того, трудовой рынок, а за ним и рынок арендного жилья адаптировались к условиям коронавирусной эпидемии. В этой связи арендодатели повышают ставки, компенсируя инфляцию и последствия прошлогоднего локдауна", - считает эксперт.