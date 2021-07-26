Три региона отказались от помощи Фонда дольщиков по 34 долгостроям

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ленинградская область, Краснодарский край и Дагестан отозвали ходатайства по 34 долгостроям, которые ранее были заявлены в работу Фонда защиты прав дольщиков. Пострадавшими по ним признаны 2 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Большинство объектов - 26 проблемных домов - расположены в Ленинградской области. Пострадавшими по ним признаны более 1,5 тыс. дольщиков. Поскольку в настоящее время в бюджете региона не предусмотрено необходимое софинансирование на мероприятия по восстановлению прав пострадавших граждан, что является одним из обязательных условий вынесения объектов на наблюдательный совет фонда, субъектом было принято решение осуществить данные мероприятия за счет иных механизмов (без использования механизмов фонда)", - говорится в сообщении.

Три долгостроя в Дагестане были отозваны из-за отсутствия ранее выданного разрешения на строительство и превышения активов над обязательствами. "Еще были отозваны пять объектов Краснодарского края, потому что для восстановления прав дольщиков будут применяться иные механизмы", - пояснил гендиректор Фонда дольщиков Константин Тимофеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Теперь этим регионам необходимо до 1 августа определить механизмы и сроки восстановления прав обманутых дольщиков и направить эту информацию в фонд. "Мы должны понимать, что эти объекты не будут брошены, и граждане получат свои квартиры или равноценные компенсации", - подчеркнул Тимофеев.

Согласно законодательству, восстановлением прав на жилье обманутых дольщиков может заниматься как федеральный фонд с учетом регионального софинансирования, так и местные власти. Сейчас в едином реестре проблемных объектов числятся 2,9 тыс. долгостроев по всей России, из них 1,4 тыс. находятся в работе федерального Фонда дольщиков, а 1,5 тыс. - на контроле регионов. Информация о механизмах восстановления прав обманутых дольщиков силами субъектов содержится в дорожных картах, которые актуализируются ежеквартально.

Ранее Тимофеев сообщал, что Фонд защиты прав дольщиков готов взять в работу те долгострои, сроки решения проблем по которым регионы нарушили более чем на полгода. По его предварительным оценкам, по итогам третьего квартала 2021 года количество таких объектов может достичь около 100. Тимофеев добавлял, что наибольшее количество проблем, связанных с восстановлением прав на жилье обманутых дольщиков, наблюдается в Ленинградской области, прежде всего из-за недостатка регионального софинансирования.