Продажи новостроек в России по итогам I полугодия выросли на 51%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 422 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости было зарегистрировано в первом полугодии 2021 года в России, что на 51% больше, чем годом ранее, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Росреестра.

"Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) за шесть месяцев составило 422,5 тыс. Это на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года (279,2 тыс.). Самыми активными регионами стали Москва (68,3 тыс.), Московская область (60,6 тыс.), Санкт-Петербург (37,8 тыс.) и Краснодарский край (23,8 тыс.)", - говорится в сообщении.

Что касается результатов июня 2021 года, то в этом месяце Росреестр зарегистрировал 78,9 тыс. сделок с недвижимостью в новостройках - на 58% выше показателя июня прошлого года (49,8 тыс.).

Вторичный рынок недвижимости по итогам первой половины 2021 года показал рост в 35% - было зарегистрировано 1,9 млн сделок против 1,4 млн в январе - июне 2020 года. На вторичном рынке недвижимости сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (113,8 тыс.), Московской области (97,3 тыс.), Москве (79,8 тыс.) и Свердловской области (73,0 тыс.).

В июне спрос на готовую недвижимость, по данным Росреестра, вырос на 35% - до 366,8 тыс. договоров купли-продажи. Годом ранее в этом сегменте было зарегистрировано 270 тыс. сделок.