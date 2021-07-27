Фонд дольщиков восстановил права более 7,2 тыс. обманутых граждан за II квартал

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства за второй квартал 2021 года восстановил права более 7,2 тыс. обманутых граждан в 22 регионах России, сообщает во вторник пресс-служба фонда.

"По итогам второго квартала 2021 года из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключены 62 дома, которые были введены в эксплуатацию. Квартиры в них получат 7 251 человек", - отмечается в сообщении. В то же время за первый квартал 2021 года после завершения 93 долгостроев квартиры получили почти 7,9 тыс. обманутых дольщиков.

За апрель-июнь больше всего проблемных домов (18 объектов) было достроено в Московской области, были восстановлены права почти 1,3 тыс. дольщиков, а также в Краснодарском крае - 11 домов с 432 обманутыми дольщиками, сказал генеральный директор Фонда Константин Тимофеев. Также в Волгоградской, Ростовской областях и Москве за этот период сдано по три проблемных дома, в Кировской, Свердловской и Челябинской областях - по два объекта.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.