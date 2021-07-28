Три российских региона приступили к комплексному развитию территорий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Реализация проектов по новому механизму комплексного развития территорий (КРТ) началась в Иркутской области, Подмосковье и Москве, сообщила в среду пресс-служба Минстроя России.

"Запущена реализация КРТ <…> в трех субъектах: в Иркутской области принято решение о комплексном развитии застроенной территории Усолье-Сибирское, Московской областью объявлены торги на право заключения договора о КРТ, в Москве объявлен аукцион на право заключения договора о КРТ с реорганизацией промзоны", - говорится в сообщении.

В целом, по данным министерства, предварительно для комплексного развития подходит почти 450 территорий по всей России общей площадью более 20 тыс. га и почти 80 млн кв. м в рамках градостроительного потенциала жилья.

Минстрой уже сформировал перечень федеральных нормативных правовых актов для применения нового механизма развития городов. Теперь субъекты разрабатывают региональную нормативную базу, причем такая работа уже завершена в семи регионах - это Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Костромская, Иркутская, Челябинская и Архангельская области, а также Москва в части нежилых территорий.

Кроме того, в Минстрое заработала горячая линия по вопросам комплексного развития территорий, а ответы на более чем 80 самых популярных вопросов направлены в регионы.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.