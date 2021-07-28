Минстрой предложил изменить методику определения норматива стоимости кв. м жилья

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил изменить методику определения норматива стоимости квадратного метра жилья, используемого для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья. Соответствующий проект приказа опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья предлагается рассчитывать на основе данных Росстата о средневзвешенной цене квадратного метра на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам среднего качества. В то же время отдельно для регионов Дальневосточной федерального округа этот показатель станет равным средней рыночной стоимости одного квадратного метра по рынку новостроек среднего качества.

Сегодня средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в регионах выводится исходя из данных о средних цена на первичном и вторичном рынках жилья по квартирам среднего качества, средней стоимости строительства, средней стоимости квадратного метра жилья, приобретенного по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и с учетом индекса-дефлятора.

Однако норматив отдален от рыночных показателей, в некоторых субъектах разница доходит до 40%, ранее отмечал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Николай Алексеенко. Например, значение норматива снижает себестоимость строительства, также искажает оценку индекс-дефлятор по всему виду деятельности "Строительство", в который включается не только жилищное строительство, но и, к примеру, инфраструктурное, объяснял эксперт.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин еще в феврале 2020 года поручил Минстрою России разобраться с вопросом низких нормативных цен на жилье, не отражающих реальную себестоимость строительства.