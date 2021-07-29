Эксперт: ставки по ипотеке в РФ вырастут к допандемийным уровням уже в 2021 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Управляющий директор "Открытие Research" Константин Енин считает, что рост ипотечных ставок неизбежен. Так, по его мнению, рыночные ставки по жилищным кредитам могут вернуться на допандемийный уровень уже в текущем году.

"Дальнейший рост ипотечных ставок в обозримой перспективе представляется неизбежным. В марте 2020 года рыночные ставки по ипотеке на первичном рынке составляли 8,7-8,8%, на вторичном 8,9-9%. В свете произошедшего повышения ключевой ставки выше уровня начала 2020 г., когда ставка составляла 6,25% и на рынке ждали ее дальнейшего сокращения, ставки по ипотеке могут вернуться на допандемийный уровень уже в 2021 году и сохраниться на нем в 2022 году", - сообщил ТАСС Енин через пресс-службу банка "Открытие".

Эксперт отметил, что после ужесточения условий госпрограммы льготной ипотеки можно ожидать замедления темпов роста как ипотечного кредитования, так и цен на жилье. Так, рост цен на недвижимость на первичном рынке не превысит 5-10% во второй половине 2021 года. При этом объемы выдач ипотеки вернутся к привычной сезонности с низкой динамикой летом и пиком в декабре. Вместе с этим Енин выразил мнение, что в следующем году цены на жилье могут начать снижение. "В 2022 году возникнут предпосылки для снижения цен, что в большей степени будет вызвано "омоложением" среднерыночного лота за счет вывода большого объема новых проектов и увеличения доли экспонируемого предложения на ранних стадиях строительства", - добавил эксперт.

Также эксперт добавил, что, несмотря на изменение условий льготной ипотеки для первичного рынка, резкого и масштабного перехода покупателей во "вторичку" пока не наблюдается, а расширение программы субсидирования ипотеки для семей с детьми частично компенсирует потери спроса.

О программе

Программа льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она была призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Позже по поручению президента РФ Владимира Путина программу еще раз продлили - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе была повышена с 6,5 до 7%, а максимальная сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Раньше в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляла 6 млн рублей.