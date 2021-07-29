Средний размер ипотечного кредита в России вырос в июне до рекордных 3,25 млн рублей

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в России вырос в июне на 6,3% по сравнению с маем, до рекордных 3,25 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С начала года средний чек увеличился на 16,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июне 2021 года средний размер ипотечного кредита вырос на 31,3%.

"Более года средний чек ипотечного кредита растет практически постоянно. После некоторого снижения весной 2020 года, в дальнейшем он не только вернулся к "допандемийному" уровню, но и превысил его. При этом росту среднего чека по ипотечному кредиту, прежде всего, способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов в июне среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (7,10 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,51 млн рублей).

Программа льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года в рамках поддержки граждан и банков в период пандемии. До июня 2021 года по ней можно было взять ипотеку на квартиру в новостройке по ставке до 6,5% годовых, если стоимость недвижимости не превышала 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти или 6 млн рублей в других регионах. После 1 июля программа была продлена на новых условиях, максимальный кредитный лимит был снижен до 3 млн рублей для всех регионов страны, а ставка увеличена до 7,5%.

Ключевая ставка ЦБ, от которой зависят ставки по кредитам, находилась на минимальном уровне (4,25%) с июля 2020 года по март 2021 года. Далее из-за ускорения инфляции ЦБ начал ее постепенно повышать. 26 июля 2021 года ЦБ увеличил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых.