В Москве завершили строительство ЖК "Марьино град"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Строительство крупного долгостроя - жилого комплекса (ЖК) "Марьино град" завершили в Москве. В последних домах квартиры получат 828 дольщиков, сообщила в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Новой Москве полностью завершено строительство одного из крупнейших долгостроев Москвы ЖК "Марьино град". На последние семь домов третьей очереди получены заключения о соответствии техническим регламентам и проектной документации. Таким образом, технический заказчик - компания Capital Group - полностью завершил строительство всех 22 корпусов в составе ЖК "Марьино град", что позволит обеспечить права 2 267 дольщиков", - говорится в сообщении.

В последних семи домах третьей очереди №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 квартиры получат 828 дольщиков. Общая площадь всех корпусов трех очередей комплекса составляет более 190 тыс. кв. м.

"Этого долгожданное событие для дольщиков. В ближайшее время последние корпуса третьей очереди будут введены в эксплуатацию. <...> Напомню, в июле этого года были введены корпуса №№ 3, 8, 12, 13, 15, 16, а в марте 2021 года сданы корпуса №№ 10, 11, 14. В корпусах №№ 17-22, введенных в 2020 году, дольщики уже получили свои ключи", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

По данным комитета, в ноябре 2017 года Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками "Стройплюс", "Марьинострой", "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов - ЖК "Спортивный квартал", ЖК "Марьино град", ЖК "Спорт таун". Ранее в 2020 году технический заказчик обеспечил полную достройку ЖК "Спортивный квартал", шести корпусов ЖК "Марьино град" и семи корпусов ЖК "Спорт таун".