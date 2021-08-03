Число ипотечных кредитов в Свердловской области в I полугодии выросло почти в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Жители Свердловской области в первом полугодии 2021 года оформили 33,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Их общий объем вырос на 68%, сообщили во вторник в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

"В первом полугодии 2021 года жители Свердловской области оформили 33,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 83 млрд рублей. Это на 45% по количеству и на 68% по объему больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такая динамика объясняется, прежде всего, ростом доступности ипотеки: в июне 2021 года средневзвешенная ставка по ИЖК обновила исторический минимум и составила 7% годовых", - говорится в сообщении.

В июне 2021 года жители региона брали в среднем 2,7 млн рублей на 20 лет, что является максимумом за всю историю выдачи ипотечных кредитов, отметили также в пресс-службе.

"В Свердловской области ипотека занимает почти 30% в общем объеме выдачи кредитов физическим лицам. При этом платежная дисциплина ипотечных заемщиков сохраняется на очень высоком уровне. При росте портфеля почти на треть уровень неплатежей снизился и на начало второго полугодия 2021 года составил 0,6%", - цитирует пресс-служба начальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексея Корикова.