Права более 2,3 тыс. дольщиков проблемных домов в Москве восстановлены с начала года

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Права 2 367 дольщиков проблемных объектов в Москве восстановлены с начала 2021 года. Из 15 проблемных корпусов, введенных в эксплуатацию за семь месяцев, 14 достраивались за счет внебюджетных инвестиций, сообщила во вторник пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"С начала 2021 года в Москве восстановлены права 2 367 дольщиков проблемных объектов. За семь месяцев с участием инвесторов введено 14 проблемных жилых домов. В настоящее время используются различные механизмы завершения строительства проблемных объектов. Есть комплексы, которые достраиваются за счет бюджета города, в том числе силами Московского фонда защиты прав дольщиков, а есть дома, достройка которых ведется сторонним инвестором", - приводятся слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Так, механизм с привлечением стороннего девелопера используется при достройке одного из крупнейших долгостроев столицы - жилого комплекса "Марьино Град" в Филимонковском поселении. Этот ЖК достраивает компания Capital Group в статусе техзаказчика, с начала года введены в эксплуатацию девять корпусов.

В связи с нарушением прав дольщиков в дорожную карту включались три корпуса ЖК "Медовая долина" - № 4, 5, 6 и два корпуса (№ 30 и 34) в составе ЖК "Борисоглебское" в ТиНАО. После ввода объектов восстановлены права всех дольщиков проблемных корпусов. Также за счет средств федерального бюджета в 2021 году завершилось строительство последнего московского долгостроя АО "СУ-155", расположенного на Балаклавском проспекте.