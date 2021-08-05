Исследование: спрос на новостройки Москвы снизился после изменения льготной ипотеки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Спрос на жилье в новостройках Московского региона снизился за июль на 21% на фоне изменения условий программы льготной ипотеки, следует из данных исследования ЦИАН.

"В июле 2021 года на первичном рынке Московского региона зарегистрировано 12,5 тыс. ДДУ (договор долевого участия - прим. ТАСС) с физлицами, что на 21% меньше, чем в июне 2021 года (15,8 тыс. сделок). В годовой динамике (в сравнении с июлем 2021 года) количество сделок оказалось выше на 36% (9,2 тыс.)", - говорится в исследовании. Отмечается, что спрос на новостройки в Московском регионе вернулся к показателям допандемийного 2019 года.

В частности, в Москве за месяц число сделок с новостройками сократилось на 19%, в Московской области - на 23%. В целом по Московскому региону доля сделок с ипотекой в июле 2021 года составила 70%, что на 2 п. п. ниже июньского показателя. Количество оформленных ипотечных кредитов за месяц снизилось на 24%.

В то же время за последний месяц на 6,1% вырос объем предложения жилья от застройщиков в столичном регионе, до 67,9 тыс. квартир и апартаментов. Отдельно в старых границах Москвы квартир и апартаментов в продаже стало больше на 8% (29,6 тыс. лотов), в Новой Москве - снижение на 1% (9,8 тыс. лотов), в Подмосковье - рост на 6% (28,5 тыс. лотов).

"В июле 2021 года стартовали продажи 14 новых жилых комплексов в целом по Московскому региону. Это - максимальные значения с начала года, в среднем в месяц в первом полугодии 2021 года стартовали семь новостроек. Общая площадь "июльских новинок" составила 938 тыс. кв. м в 59 корпусах", - отмечают аналитики ЦИАН.

Часть продаж июля приходится на сделки, которые заключались в последние дни июня, когда действовали старые условия программы льготной ипотеки на новостройки, объясняет руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. "Объективно оценить реальное снижение спроса мы сможем уже по итогам августа, но общая тенденция "охлаждения" рынка заметна уже сейчас", - считает эксперт.

О программе льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. В ДОМ.РФ отмечают, что более 780 тыс. граждан смогут воспользоваться льготной ипотекой на новостройки благодаря продлению срока действия программы.