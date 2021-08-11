Предложение жилья в аренду в Москве выросло на 38% за год на фоне снижения ставок

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Объем предложения жилья в долгосрочную аренду в столице за последний год вырос на 38%. Сегодня в Москве для сдачи выставлено 15,5 тыс. квартир и апартаментов, сообщила ТАСС главный эксперт Аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина.

"Объем предложения в долгосрочную аренду увеличивается: сейчас в аренду предлагается около 15,5 тыс. квартир и апартаментов против 11,2 тыс. еще год назад - прирост на 38%. Наибольший объем предложения в аренду среди районов Москвы доступен в Пресненском районе (который пользуется спросом у работающих в ММДЦ "Москва-Сити"), а также поселении Сосенское, Хорошево-Мневниках, Южном Бутово и Гольяново", - сказала Кирюхина.

Конкуренция на рынке предложения арендного жилья растет за счет инвесторов, которые приобрели жилье по льготной ипотеке для сдачи, популярности формата удаленной работы, интереса к загородному жилью, а также выводу на рынок квартир, которые сдаются в теплое время года, пока собственники живут за городом, отмечает эксперт. В то же время потенциальный спрос на долгосрочную аренду в столице в августе на четверть превышает показатели прошлого года.

Однако средние арендные ставки в Москве в августе 2021 года снизились по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Так, средняя стоимость однокомнатных квартир в Москве уменьшилась на 2,1%, до 37,1 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных - на 12,7%, до 50,9 тыс. рублей, трехкомнатных - почти на 1%, до 68,6 тыс. рублей. При этом собеседница агентства отмечает, что скорое начало делового сезона и учебного года, когда в город приедут студенты, приведет к росту ставок на долгосрочную аренду в пределах 3-5%.