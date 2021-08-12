МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ снизил ставки по основным ипотечным программам до 0,75% п. п. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе банка.

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых.

"Теперь оформить кредит можно по сниженным ставкам, которые распространяются на программы банка с первоначальным взносом от 15% до 30%. Снижение составляет до 0,75% п. п.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новые ставки действуют по всем основным программам банка, в том числе при оформлении кредита на покупку квартиры на этапе строительства и готового жилья, перекредитовании, в рамках семейной ипотеки и льготной ипотеки на новостройки.

Ипотечные кредиты - долгосрочный продукт, ставки по которым зависят от рыночной конъюнктуры, прокомментировал директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин. "Банк внимательно следит за макроэкономическими изменениями и действиями регулятора. Мы считаем, что проводимая Банком России политика приведет к снижению инфляции, что в итоговом счете отразится в понижении ставок. Такая перспектива позволяет нам изменить наши ипотечные программы", - цитирует его пресс-служба.

Как сообщалось, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых. Согласно мониторингу ставок маркетингового агентства Marcs, российские банки за последнюю неделю (в период с 27 июля по 3 августа) повысили ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.