Объем ввода новых офисных площадей в Петербурге увеличится на 50% за 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Более 200 тыс. кв. м новых офисных площадей введут в эксплуатацию до конца 2021 года в Санкт-Петербурге. За весь прошлый год в городе было построено всего 134 тыс. кв. м, объем строительства новых офисов, таким образом, вырастет на 49%, следует из опубликованных в четверг данных исследования международной консалтинговой компании JLL.

"На этапе строительства находится сравнительно большой объем спекулятивных офисных площадей, ввод которых планируется во II полугодии 2021 года (более 100 тыс. кв. м, в целом за год ввод превысит 200 тыс. кв. м). Для сравнения, в прошлом году показатель составил 134 тыс. кв. м", - говорится в исследовании.

В 2022 году число выведенных на рынок новых офисных площадей должно составить 250 тыс. кв. м, отмечают аналитики JLL, опираясь на доступные цифры по уже заключенным строительным контрактам.

"Такой существенный прирост офисной недвижимости, предназначенной для сдачи в аренду, будет удерживать среднюю долю свободных площадей на уровне 8-9%", - цитирует пресс-служба руководителя отдела исследований JLL в Санкт-Петербурге Наталью Кирееву. Она отмечает, что после кризиса 2020 года, по аналогии с экономическими спадами 2008 и 2014 годов, рынок офисной недвижимости в северной столице будет восстанавливаться в течение примерно трех лет.

В исследовании также отмечается существенный рост в сегменте складских помещений Санкт-Петербурга. Эксперты JLL уже в 2022 году ожидают прироста новых складских площадей на уровне не менее 250 тыс. кв. м в год. Высокий спрос на новые склады будут обеспечивать растущие компании в сегменте электронной торговли (e-commerce), часть из которых уменьшает свое присутствие в офлайн-торговле в торговых центрах. При этом строители при возведении складов будут ориентироваться на индивидуальные особенности компаний, "затачивая" помещения под уникальные потребности каждой из них.

Из-за удорожания рабочей силы и строительных материалов в условиях пандемии коронавируса эксперты ожидают роста стоимости строительства новых складов. Это должно привести к удорожанию аренды складов до 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м, следует из данных исследования.