Путин попросил главу Ивановской области "ни в коем случае не бросать" обманутых дольщиков

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому "дорешать" проблему обманутых дольщиков в регионе.

"Еще одна тема, на которую просил бы обратить внимание, - обманутые дольщики. Знаю, что вы этим занимаетесь, не бросайте ни в коем случае", - сказал президент на встрече с Воскресенским во вторник.

Губернатор заверил, что эти вопросы решаются совместно с фондом обманутых дольщиков в рамках ДОМ.РФ. "Мы здесь консолидируем не только усилия фонда обманутых дольщиков, но и с нашими строителями работаем, чтобы достраивали в обмен на более льготный порядок предоставления земельных участков. В общем, ищем решения. Но все-таки количество обманутых дольщиков за эти годы [с 2017 года, когда Воскресенский стал врио главы Ивановской области] сократилось с 2760, повторюсь, до 792, если мне не изменяет память", - пояснил губернатор.

"Эту задачу надо дорешать, говоря по-простому", - резюмировал в ответ Путин.