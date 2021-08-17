Сбер планирует в восемь раз сократить сроки решений по кредитам застройщиков

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк тестирует автоматические решения по кредитованию жилья (Cash Flow модель) для девелоперов в российских регионах, за счет этой технологии к апрелю 2022 года сроки принятия решений по кредитам застройщиков могут сократиться в восемь раз. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

"Наша новая история по жилью - создание умной Cash Flow модели. Мы сейчас смотрим как она работает... Наша цель к аперю 2022 года - в восемь раз сократить принятие решение по кредитованию проектов на жилье", - сказал он.

По его словам, программа рассчитана на оценку проектов строительства стандартного жилья, при этом автоматические решения по кредитованию обеспечивают высокую точность расчетов.

Программа тестируется по 28 локациям - в миллионниках, а также в городах с населением более 500 тыс. жителей, пояснили в Сбербанке. "Наш внутренний срок, который мы себе сами установили, в декабре этого года перейти уже на автоматизированное составление модели прогнозно-денежных потоков", - добавил Бессонов.