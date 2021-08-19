Новосибирские власти объяснили, почему не освоена часть земель для жилой застройки

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Основной проблемой неосвоения части переданных из федеральной собственности площадок комплексного жилищного строительства в Новосибирской области, где имеется дефицит территорий под возведение жилья, является отсутствие инженерной инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В декабре 2020 года новосибирские власти заявили о дефиците земельных участков для жилой застройки в Новосибирске. В июле глава территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов сообщал, что эффективность использования земельных участков под жилищное строительство в регионе не очень высока. Так, в прошлом году в собственность субъекта было передано более 100 га земли, однако ни одна из территорий пока не вовлекалась в жилищное строительство.

"Основной проблемой неосвоения площадок комплексного жилищного строительства поселка Тулинский Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района и поселка Клюквенный (улица Подневича) в Калининском районе Новосибирска является отсутствие обеспечения их инженерной инфраструктурой", - сказал замминистра.

Колмаков отметил, что в 2020 году региону были переданы федеральные земельные участки общей площадью более 300 га для комплексного освоения. В частности, были переданы два смежных участка площадью 182,5 га в Калининском районе Новосибирска, участок площадью 18,5 га в Первомайском районе города, который предназначен для решения проблем обманутых дольщиков. Также был передан участок площадью 100,3 га в границах поселка Тулинский, в отношении которого завершена процедура подготовки градостроительной документации.

"В отношении двух смежных земельных участков в поселке Клюквенный (улица Подневича) в Калининском районе Новосибирска общей площадью 182,5 га в августе 2021 года будет завершена процедура общественных обсуждений проекта планировки территории. Министерством строительства Новосибирской области прорабатывается вопрос обеспечения указанных земельных участков инженерной инфраструктурой с привлечением в том числе федерального бюджета", - добавил Колмаков.

Как сообщал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, к 2030 году регион должен достичь показателя по вводу в эксплуатацию в 2,6 млн кв. м, для этого область привлекает дополнительные земельные участки под застройку. При этом в регионе существует дефицит земельных участков для жилой застройки, их хватит на ближайшие два-три года. Чтобы решить проблему, регион резервирует под строительство находящиеся в ведении федерального центра неосвоенные земли без жилищных коммуникаций, на возведение которых требуются средства федерального бюджета.