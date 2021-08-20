Число обращений по согласованию перепланировки в Москве выросло вдвое с начала 2021 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Москвичи в январе - июле 2021 года подали более 20 тыс. заявлений на согласование перепланировки, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тыс. таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что с 21 августа 2020 года предоставление государственной услуги по согласованию перепланировки в Москве осуществляется только в электронном виде на сайте mos.ru.

Заммэра добавил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. В видео объясняется алгоритм заполнения заявления и приводятся типичные ошибки при оформлении документов.