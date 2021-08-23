Район Беговой стал лидером по динамике роста цен на новостройки в Москве

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Районы Беговой, Сокольники и Кунцево возглавили рейтинг районов Москвы с самой большой динамикой роста средних цен на новостройки по итогам лета 2021 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил директор департамента проектного консалтинга агентства недвижимости Est-a-Tet Роман Родионцев.

"Первую десятку районов по динамике роста средней стоимости квадратного метра на новостройки в Москве возглавил Беговой, где показатель за лето вырос на 47,6% с 337,7 тыс. рублей в конце мая до 498,5 тыс. рублей к концу августа. Такой рост цен достигнут за счет завершения реализации в ряде проектов - самых доступных в районе", - сказал он.

Также в первую тройку по динамике роста цен вошли районы Сокольники - 24,5% (с 261,5 тыс. до 325,6 тыс. рублей за кв. м) и Кунцево - 16,6% (с 243,2 тыс. до 283,5 тыс. рублей за кв. м), отмечают в Est-a-Tet. Далее следуют районы Марьина Роща - 16,1%, Савеловский - 14,2%, Алексеевский - 13,9%, Марфино - 13,8%, Сокол - 13,4%, Южное Чертаново - 12,3%, Хорошевский - 10,3%. В среднем по Москве квадратный метр в новостройках за лето 2021 года подорожал на 2,7% с 294,5 тыс. до 302,3 тыс. рублей, уточняют в компании.

Предпосылок для снижения роста цен на столичные новостройки пока нет, поскольку новых проектов выходит немного, считает Родионцев. "До конца года возможен рост средневзвешенной цены квадратного метра примерно на 7% в связи с увеличением себестоимости строительства, стоимости на строительные материалы и рабочую силу. Спрос на рынке недвижимости будет поддерживаться за счет доступных условий по ипотеке, что не дает предпосылок для падения цен", - прогнозирует собеседник информагентства.